شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تكافح النمل الأبيض وسوسة النخيل الحمراء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، إن لجان رش ومكافحة سوسة النخيل الحمراء والناخرات، تواصل عملها في حدائق المنتزة، للحفاظ على الأشجار العتيقة، فضلاً عن تقليم بعضها، وذلك وفق الحصر التي تم إجراؤها من خلال لجان فنية متخصصة.

وأوضح في تصريحات لـ«المصرى اليوم» الثلاثاء، أنه تم رش وعلاج الأشجار الموجودة بالكامل من جملة الأشجار التي تقبل العلاج، بمبيدات فسفورية تركيز 48%.

ولفت إلى أن لجان مهندسي إدارة المكافحة تجري متابعة دورية ورش وقائي وعلاجي وازالة الأشجار المصابة، وكذلك عمليات التقليم في الحدائق.

وفيما يتعلق بمكافحة النمل الأبيض، قال «صالح»، إنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض تحت أرضي في 3 مواقع، شملت مدرسة خالد ابن الوليد قطاع برج العرب، حيث تتم تحت اشراف مهندسين إدارة المكافحة، وذلك حرصاً على سلامة المنشآت العامة والخاصة، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، وكذا في الأراضي المزمع البناء عليها بنطاق حي وسط ومدرسة عبدربه خالد بمنطقة بهيج.

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض بـ3 مواقع .. ولجان "السوسة الحمراء والناخرات" تواصل علاج أشجار المنتزه (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض بـ3 مواقع .. ولجان "السوسة الحمراء والناخرات" تواصل علاج أشجار المنتزه (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض بـ3 مواقع .. ولجان "السوسة الحمراء والناخرات" تواصل علاج أشجار المنتزه (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض بـ3 مواقع .. ولجان "السوسة الحمراء والناخرات" تواصل علاج أشجار المنتزه (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض بـ3 مواقع .. ولجان "السوسة الحمراء والناخرات" تواصل علاج أشجار المنتزه (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض بـ3 مواقع .. ولجان "السوسة الحمراء والناخرات" تواصل علاج أشجار المنتزه (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض بـ3 مواقع .. ولجان "السوسة الحمراء والناخرات" تواصل علاج أشجار المنتزه (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض بـ3 مواقع .. ولجان "السوسة الحمراء والناخرات" تواصل علاج أشجار المنتزه (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض بـ3 مواقع .. ولجان "السوسة الحمراء والناخرات" تواصل علاج أشجار المنتزه (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض بـ3 مواقع .. ولجان "السوسة الحمراء والناخرات" تواصل علاج أشجار المنتزه (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض بـ3 مواقع .. ولجان "السوسة الحمراء والناخرات" تواصل علاج أشجار المنتزه (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الأبيض بـ3 مواقع .. ولجان "السوسة الحمراء والناخرات" تواصل علاج أشجار المنتزه (صور)