شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: غلق 14 طريقًا بسبب «الشبورة».. ونعيش استقرارًا منذ 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية مستمرة منذ نحو 10 أيام، ومتوقع استمرارها إلى نهاية الأسبوع الحالي وربما بداية الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن مصر تعيش حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية منذ نحو 3 أسابيع.

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن الشبورة الكثيفة تصل لحد الضباب، مؤكدة أن هناك أربعة عشر طريقًا تم غلقها اليوم، بسبب الشبورة، مناشدة «من ليس لديه مصالح مهمة أو حاجة ملحة للسفر، تجنب السفر على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة في الفترة من الفجر وحتى التاسعة صباحًا بسبب الشبورة وتجنبا للحوادث».

وشددت على من «يضطر للسفر في مثل أوقات الشبورة التي تشهد انعدام الرؤية الأفقية، أن يقودوا مركباتهم بهدوء إلى جانب ضرورة التأكد من عمل ماسحات الشبورة والكشافات الأمامية»، مشيرة إلى أنه يجب مضاعفة المسافات المعتادة بين السيارات على الطرق لأن الرؤية تقل بسبب كثافة الشبورة الضبابية.

وأشارت إلى وجود أمطار خفيفة غير مؤثرة تستمر اليوم وغدًا ولا خوف منها، مردفة أنه من الوارد أن يكون هناك منخفضات جوية وعدم استقرار في حالة الطقس في أي وقت.