شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: إنشاء مأموريات للشهر العقاري بأسيوط وبني سويف والنوبارية الجديدة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية، ملحق للجريدة الرسمية، قرارات المستشار عمر مروان، وزير العدل، بشأن إنشاء مأموريات الشهر العقاري.

وتناول العدد قرار وزير العدل رقم 9196 لسنة 2020، بشأن إنشاء مأمورية للشهر العقاري باسم (مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بأسيوط الجديدة) تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسيوط، تختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها بمدينة أسيوط الجديدة بكافة مكوناتها الإدارية.

وقرار رقم 9197 لسنة 2020، بشأن إنشاء مأمورية للشهر العقاري باسم (مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد ببني سويف الجديدة) تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسيوط، تختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها بمدينة أسيوط الجديدة بكافة مكوناتها الإدارية.

وقرار رقم 9198 لسنة 2020، بشأن إنشاء مأمورية للشهر العقاري باسم (مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالنوبارية الجديدة) تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسيوط، تختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها بمدينة أسيوط الجديدة بكافة مكوناتها الإدارية.