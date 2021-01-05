شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 18 شهرًا.. تسليم 3 أفدنة لإقامة محطة معالجة صرف تخدم 7 قرى بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، الثلاثاء، إجراءات استلام قطعة أرض على مساحة 3 أفدنة، تقع بحوض الهضيبي رقم 10 بزمام عرب الصوالحة مركز شبين القناطر، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 في 22 أكتوبر 2019، لنزع ملكية قطعة الأرض للمنفعة العامة لإقامة مشروع معالجة صرف صحي عليها.

يخدم المشروع،7 قرى وهي ( تل بني تميم- كفر سليمان الور- كفر سعد بحيري- كفر الشرفا- منشأة الكرام- كفر الشيخة سالمة- كفر الصهبي)، بطاقة ٢٠ ألف متر٣/يوم، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 200 مليون جنيه، حيث تم تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لوزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، وجميع قياداتها على الجهود التي بذلت لتأمين استلام قطعة الأرض للبدء في تنفيذ المشروع والذي من المتوقع الانتهاء منه في يونيو 2022.

وجاءت إجراءات التسليم بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد محمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندسة هالة عبدالمنعم مدير مديرية المساحة بالقليوبية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

الجدير بالذكر أنه على مدار السنة الماضية تم بذل الكثير من الجهد بالتنسيق مع القيادات الأمنية لإنهاء تلك المشكلة وتسليم قطعة الأرض لإقامة مشروع خدمي لأبناء مدينة شبين القناطر، خاصة بعد أن تم الحصول على موافقة وزارات البيئة والزراعة والإسكان، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان تسليم 3 أفدنة لإقامة محطة معالجة صرف صحي تخدم 7 قرى بشبين القناطر

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان تسليم 3 أفدنة لإقامة محطة معالجة صرف صحي تخدم 7 قرى بشبين القناطر

محافظ ومدير أمن القليوبية يشهدان تسليم 3 أفدنة لإقامة محطة معالجة صرف صحي تخدم 7 قرى بشبين القناطر