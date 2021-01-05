شكرا لقرائتكم خبر عن ردم الهبوط الأرضي في «طيبة 1» بالإسكندرية: «ابتلع سيارة وقتل سائقها» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ حي العامرية أول بالإسكندرية، الثلاثاء، أعمال تطهير وردم موقع الهبوط الأرضي بقرية «طيبة 1» بمنطقة النهضة.

كان هبوط أرضي مفاجئ وقع، صباح السبت، بقرية «طيبة 1» بحي العامرية أول غرب الإسكندرية، ما تسبب في سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها ويدعى «سعد الربيعي».

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه تبين من الفحص المبدئي أن الهبوط ناتج عن تفاعلات كيمائية ببيارة مياه صرف خاصة بمصنع أجبان.

وأضاف رئيس حي العامرية أول، أنه جرى إخطار قسم شرطة العامرية أول لاتخاذ الإجراءات القانونية، فضلا عن قطع المرافق ووضع حواجز بموقع الهبوط، لبدء أعمال الإصلاح.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة لوضع أنسب الحلول للبدء في أعمال إصلاح موقع الهبوط الأرضي بقرية طيبة، حفاظا على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.

بالصور-ابتلع سيارة ومقتل قائدها .. ردم الهبوط الأرضي بقرية "طيبة١" غرب الإسكندرية

بالصور-ابتلع سيارة ومقتل قائدها .. ردم الهبوط الأرضي بقرية "طيبة١" غرب الإسكندرية

بالصور-ابتلع سيارة ومقتل قائدها .. ردم الهبوط الأرضي بقرية "طيبة١" غرب الإسكندرية

بالصور-ابتلع سيارة ومقتل قائدها .. ردم الهبوط الأرضي بقرية "طيبة١" غرب الإسكندرية

بالصور-ابتلع سيارة ومقتل قائدها .. ردم الهبوط الأرضي بقرية "طيبة١" غرب الإسكندرية