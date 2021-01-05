شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على ترددات قنوات «مدرستنا» و«مصر التعليمية» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» ترددات جميع القنوات التعلمية وهي قنوات مدرستنا 1و2 التعليمية وقنوات مصر التعليمية 2021 و1 والقناة التعليمية المصرية، وذلك بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تأجيل الامتحانات لحين انتهاء أجازة الفصل الدراسي الأول.

وكان وزير التعليم أعلن عن استكمال تدريس المواد التعليمية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من يوم السبت 2الماضي وحتى يوم 16 يناير وهو الموعد المحدد للانتهاء من الفصل الدراسي الأول.

قناة مدرستنا 1 || القمر الصناعي: النايل سات- تردد القناة مدرستنا: 12303- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

وتبث القناة برامجها للصفوف من الرابع الابتدائي إلى السادس من المرحلة الابتدائية وكذلك لجميع طلاب المرحلة الإعدادية، ويمكن معرفة جدول الأسبوع الثاني عشر لطلاب المرحلة الابتدائية من هــنـا، ولطلاب المرحلة الإعدادية من هــنــــــا .

قناة مدرستنا 2 || القمر الصناعي: النايل سات- تردد: 12206- الاستقطاب: رأسي- معدل ترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ ⅚ .

اما قنوات مصر التعليمية وهي قناة مصر التعليمية 2021 وقناة مصر التعليمية مباشر والقناة التعليمية المصرية 1 فالترددات الخاصة بها كما يلي:

قناة مصر التعليمية 2021 || القمر الصناعي: النايل سات- تردد: 11747- الاستقطاب: رأسي- معدل ترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ ⅚، اسم القناة على الرسيفير EDU1 .

قناة مصر التعليمية مباشر || القمر الصناعي: النايل سات- تردد: 12380- الاستقطاب: أفقي- معدل ترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ ⅚، اسم القناة على الرسيفير EDU2، وتغطي البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية وأيضًا المرحلة الإعدادية .

قناة التعليمية المصرية 1 || القمر الصناعي: النايل سات- تردد: 11757- الاستقطاب: أفقي- معدل ترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ ⅚، اسم القناة على الرسيفير EDU1، وتغطي البرامج التعليمية للمرحلة الثانوية والدبلومات الفنية والأزهرية.