شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية الشواطئ»: مد تسليم مشروع حماية قلعة قايتباي إلى ديسمبر المقبل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بوزارة الموارد المائية والرى، إنه من المتوقع مد تسليم والانتهاء من تنفيذ أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباي في الإسكندرية، بتكلفة 267 مليون جنيه، حتى ديسمبر المقبل، بعدما كان مقرراً تسليمه يونيو المقبل، نظراً لوجود بعض الأعمال.

وأوضح «حنا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة المنفذة للأعمال انتهت من حوالي 74% من المشروع حتى الأن، حيث تم الانتهاء من اللسان البحري والحاجز الغاطس والكوبرى، فيما يتم حاليا إجراء بعض الأعمال التدعيمية بالكتل الخرسانية.

وأشار إلى أن مشروع حماية الصخرة الأم للقلعة، وعمل لسان بحرى، يعد المشروع الأضخم لموقع اثري على سواحل الشواطئ المصرية، مشيرا إلى أنه جرى الالتزام بتصميم الابراج الأربعة المنشأة على طرفى الكوبرى على الطراز المملوكى، فضلاً عن إنشاء مرسي يخوت، وحاجز أمواج، ومشاية خرسانية.ولفت إلى أن المشروع يقع في 5 أجزاء، الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 مترا، ولسان حجرى بطول 30 متراً، ورصيف بحري بطول 100 متر، وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم، وسور القلعة، بهدف إنشاء شاطئ رملى، يتم الاستفادة منه في موسم الصيف، حيث يمتد اللسان الخرساني من غرب القلعة وياخد شكل دوراني حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متراً من الناحية الشمالية وهو لسان حماية وسياحى في نفس الوقت.

وعن مشروع تدعيم سور كورنيش الإسكندرية بمسافة 850 متراً، قال رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، إنه جرى الانتهاء من 500 متر من منطقة الميناء الشرقية، باتجاه محطة الرمل، فيما يجرى حاليا البدء في 350 متراً المتبقية، والتي توقفت بسبب اعتراض إدارة الآثار الغارقة على أسلوب الحماية قبل أن يتم تعديله ليتم تدعيم البلاطة الخرسانية وترميمها والموجودة إلى جوار السور الأثري للكورنيش بمسافة 6 أمتار فقط، وترصيص بلوكات على طول البلاطة لحمايتها من شدة الأمواج أثناء النوات الشتوية العاتية.

"الشواطئ: مد تسليم مشروع حماية قلعة قايتباي إلى ديسمبر 2021 .. وانتهاء 74% من الأعمال (صور)

"الشواطئ: مد تسليم مشروع حماية قلعة قايتباي إلى ديسمبر 2021 .. وانتهاء 74% من الأعمال (صور)

"الشواطئ: مد تسليم مشروع حماية قلعة قايتباي إلى ديسمبر 2021 .. وانتهاء 74% من الأعمال (صور)

"الشواطئ: مد تسليم مشروع حماية قلعة قايتباي إلى ديسمبر 2021 .. وانتهاء 74% من الأعمال (صور)

"الشواطئ: مد تسليم مشروع حماية قلعة قايتباي إلى ديسمبر 2021 .. وانتهاء 74% من الأعمال (صور)

"الشواطئ: مد تسليم مشروع حماية قلعة قايتباي إلى ديسمبر 2021 .. وانتهاء 74% من الأعمال (صور)

"الشواطئ: مد تسليم مشروع حماية قلعة قايتباي إلى ديسمبر 2021 .. وانتهاء 74% من الأعمال (صور)

"الشواطئ: مد تسليم مشروع حماية قلعة قايتباي إلى ديسمبر 2021 .. وانتهاء 74% من الأعمال (صور)