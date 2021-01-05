شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 4 مراكز للدروس للخصوصية بشبرا الخيمة بسبب «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، الثلاثاء، غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بدائرة الحي، خلال حملة قام بها «علام» يرافقه المهندس إيهاب مهدي والدكتور مجدي البكري، نائبا الحي والجهاز التنفيذي والإدارة التعليمية بحي غرب شبرا الخيمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين عن المراكز، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا.

غلق سناتر للدروس الخصوصيه فى شبرا الخيمه

غلق سناتر للدروس الخصوصيه فى شبرا الخيمه

غلق سناتر للدروس الخصوصيه فى شبرا الخيمه

غلق سناتر للدروس الخصوصيه فى شبرا الخيمه

غلق سناتر للدروس الخصوصيه فى شبرا الخيمه