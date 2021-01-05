شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: 47 مليار جنيه تكلفة التدهور البيئي من التلوث سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تناول موضوع النقل المستدام يشير إلى قضيتين: قضية وطنية وهى خفض تلوث الهواء، وقضية عالمية وهى مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى المسببة للتغيرات المناخية، مشيرةً إلى أن تكلفة التدهور البيئى تصل إلى حوالى 47 مليار جنيه سنوياً .

وأضافت «فؤاد» أن النقل المستدام يعد منظومة متكاملة تشمل خفض التلوث، ومكافحة تغير المناخ، وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن نسب تلوث الهواء في مصر شهدت انخفاضاً عقب الإجراءات التي تم اتخاذها نتيجة للتوجه نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أو المنظومة المتميزة، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، أو من خلال مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمخلفات، والتى تساهم في الإدارة السليمة للمخلفات، وبالتالى خفض نسب التلوث الناتجة عنها.