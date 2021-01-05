شكرا لقرائتكم خبر عن «سالمان» مديرا تنفيذيا لبحيرة البردويل بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، قرارا بتكليف شكري سالمان، كبير اخصائيين بدرجة مدير عام، للقيام بأعمال المدير التنفيذي لإدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء. وكان «سالمان» يشغل منصب رئيس منطقة الثروة السمكية في محافظة شمال سيناء.

ويبلغ عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسي، ويعمل بكل مركب من هذه المراكب نحو 3 صيادين.