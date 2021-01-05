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«التضامن» تقرر استمرار العمل بالحضانات.. وتقليل الكثافة لـ50٪؜

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عماد خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار العمل بالحضانات مع تقليل الكثافة بها لنسبة ٥٠٪؜ ، مع تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة ستقوم بعمليات متابعة للحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت نيفين القباج أن عمليات المتابعة علي الحضانات ستستمر مع الالتزام بنسبة الإشغال المحددة بـ٥٠٪؜، مشددة علي أنه في حال إذا ما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه تم إغلاق 11 حضانة بسبب إصابات كورونا، منذ إعادة فتح الحضانات مرة أخرى، وذلك من أصل ٤ آلاف حضانة وهي نسبة قليلة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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