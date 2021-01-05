شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تعلن حصاد القضايا والمحاضر التموينية في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية حصاد عام 2020، حيث جرى تحرير 12 ألفا و679 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة في الإدارات الفرعية.

وقال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين، إن المحاضر تنوعت بين قطاعات المخابز والمطاحن والأسواق، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمخابز البلدية والحرة، تم تحرير 735 محضر مواصفات و3237 إنتاج رغيف ناقص الوزن، و15 محضر تصرف في حصة الدقيق المدعمة «إحباط تهريب»، و34 محضر تجميع دقيق، و368 محضرا لعدم وجود لوحة تعليمات.

وأوضح، لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى تحرير 400 محضر توقف مخابز دون إذن مسبق من المديرية و145 محضرا لعدم وجود سجلات في المخابز و400 محضر تشغيل مخابز حرة بدون ترخيص، باجمالى 5875 محضرا على مستوى قطاع المخابز.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر مخالفة وحيد لمطحن، لافتا إلى أنه بالنسبة بقطاع الأسواق تم تحرير 8 محاضر تهريب دقيق بلدى، و422 محضر بيع بسعر مرتفع من السعر المقرر، و2474 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و49 محضرا للعمل بدون ترخيص، و3248 محضر عدم حمل شهادة صحية، و53 محضرا لعدم الصلاحية، و125 محضرا لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، و143 محضرا بمخالفات أخرى بإجمالى 6790 محضرا.