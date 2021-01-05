شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وفيات بـ«كورونا» في الحجر الصحي بقها في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي وفاة 5 حالات مصابة بفيروس كورونا امس من بينهم مدير مستشفى بقليوب وشاب وسيدتان وتتراوح اعمارهم بين 23 و73 عاما والمتوفيين من طوخ وقليوب وبنها

وأضاف المصدر أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى بلغت حتى اليوم 88 حالة مشيرا إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة وأن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى الحجر الصحي في قها يواصلون الليل بالنهار لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بالفيروس حتى يتعافوا جميعا

وسجلت القليوبية امس الاثنين 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة بعدما سجل اليوم 17 حالة إصابة جديدة فيما سجلت 4 مدن ومراكز أخرى صفر إصابة هي العبور وشرق وغرب شبرا الخيمة وقها ليستقر عدد الإصابات في المحافظة منذ بدء الجائحة حتى الاثنين عند 11424 حالة.