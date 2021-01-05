شكرا لقرائتكم خبر عن غلق الطريق الحر بنها – شبرا بسبب الشبورة ودوريات متحركه على الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة المرور بالقليوبية إغلاق تام لطريق شبرا- بنها الحر بسب الشبورة المائية وإنعدام الرؤية كما غطت الشبورة الطريق الزراعي وإنعدمت الرؤية تماما.

وحذرت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية من السفر في الساعات الأولى نظراً لانتشار وكثافة الشبورة المائية والتي تقلل من وضوح الرؤيا وتسبب الحوادث.

وتشهد حاليا معظم مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين بالحذر خلال سفرهم لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواحهم إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة