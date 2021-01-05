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انتظام حركة إبحار شاحنات البضائع والحاصلات الزراعية والفاكهة بين مينائي سفاجا وضبا

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حركة الشحن البحري لعبارات البضائع والسلع والحاصلا التصديرية الزراعية بين مينائي سفاجا – ضبا السعودي انتظاما في الرحلات البحرية وذلك من خلال خمس عبارات للشاحنات هي امل وامانة والحرية وبوسيدون اكسبريس وليفا جاز تعمل على الخط الملاحي حيث يصل متوسط حجم الشاحنات التي تغادر سفاجا يوميا ما بين ٣٠٠ إلى ٣٥٠ شاحنة تقل نحو ٧ الاف طن من الصادرات الزراعية والفاكهة والبضائع العامة

ولم تتاثر حركة نقل الشاحنات على العبارات بقرارات المملكة العربية بحظر السفر من مختلف المنافذ وذلك وسط اجراءات احترازية ضد انتشار فيروس فيما استمر حظر ابحار عبارات الركاب من مينائي الغردقة وسفاجا البحريين للاسبوع الثاني

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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