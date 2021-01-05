شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: القاهرة والجيزة والقليوبية الأعلى في معدلات تلوث الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قطاع النقل هو ثاني قطاع بعد «الطاقة» تسبباً في تلوث الهواء، حيث يمثل قطاع النقل وخاصة عوادم المركبات حوالى 23%من الانبعاثات الضارة المسببة لتلوث الهواء .

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة البيئة لدور الوزارة في المساهمة في تحقيق النقل الأخضر المستدام والعائد منه على التنمية الشاملة المستدامة للدولة، خلال افتتاح السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى اليوم للمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأضافت فؤاد أن هناك مردود صحى وعائد بيئى لتحويل السيارات لنظام العمل بالطاقة النظيفة فتحويل 1000 سيارة سوف يوفر أكثر من مليون دولار، و1000 ميكروباص سيوفر حوالى3 مليون دولار، وتحويل 1000 أتوبيس للعمل بالكهرباء سيوفر حوالى 44 مليون دولار سنويا.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم اختيار محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية كأول محافظات نظراً لكونهم أكثر محافظات تعانى من نسب مرتفعة من تلوث الهواء، مضيفةً أنه تم تحديد أماكن ساحات التخريد والاشتراطات البيئية الخاصة بها بتلك الساحات.

وتابعت فؤاد أن الوزارة مستمرة في رفع الوعي البيئي للمواطنين بكل وسائل النقل المستدام ولا تستهدف السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقط بل تستهدف أيضاً القطارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام، مشيرةً إلى دعم الوزارة لأول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء، كما نفذت الوزارة مشروع الدراجة التشاركية بالفيوم .

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر والتقدير للسيد رئيس الجهمورية لدعمه ورعايته للمبادرة الوطنية ( اتحضر للأخضر ) لرفع الوعى البيئى التي اُطلقت منذ عام»، مشيرةً إلى أن مصر تعطى رسالة هامة للعالم بأنها تتحضر للأخضر في كافة المجالات.

