شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل لجميع المؤهلات وذوي القدرات الخاصة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومن خلال مبادرة "طور وغير" عن الوظائف التالية :



1 - مصنع ليوني لانتاج - طاقة نظيفة يطلب للتعين:



- عامل تجميع ضفائر سيارات (200 عامل – و100 من ضعاف السمع صم وبكم)

تجميع ضفائر السيارات داخل صاله الانتاج بالمصنع

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مكان العمل: مدينة نصر المنطقة الصناعية

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الشروط:

- مؤهل متوسط وعالي

- متاح تقديم ضعاف السمع من الصم والبكم

- حد اقصى للسن 35 سنة

- ذكور واناث

- معرفة بمباديء الانجليزية

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الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2400 جنيه صافي

- مواصلات - حافز سنوي - مزايا عينية بالمناسبات

- 9 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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2 - شركة ريتش فود للصناعات الغذائية

على العنوان قطعة ١٧ بلوك ١٢٠٠٩ المنطقة الصناعية الاولى مصنع ريتش فوودز للأغذية يوم الاثنين والاربعاء من كل اسبوع

من الساعة 10 ص الى 3 عصرا

والوظائف المتاحة كالتالي :

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1- عامل انتاج

يقف على خط انتاج مكنة انتاج مثل التغليف وافران

2- عامل مخزن

رص البضاعة وفقا للمنتج والتاريخ

3- امين مخزن

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مكان العمل: مدينة العبور

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الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط او اعدادي معادا امين المخزن مؤهل عالي او متوسط – مؤهل عالي قسم محاسبة لوظيفة المحاسبين

- حد اقصى للسن 35 سنة

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المميزات والحقوق المشتركة:

- المرتب 2650 ج ويزيد حسب الوظيفة والخبرة

- 8 ساعات عمل

- يومين اجازة

- توفر الشركة مواصلات

- وجبة ساخنة

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املأ الاستمارة التالية ثم اذهب مباشرا في الميعاد والمكان المحدد: اضغط هنا

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المكان: قطعة ١٧ بلوك ١٢٠٠٩ المنطقة الصناعية الاولى مصنع ريتش فوودز للأغذية يوم الاثنين والاربعاء من كل اسبوع

من الساعة 10 ص الى 4 عصرا خلال شهر يناير

المقابلة الشخصية مع أ-شاهندة مسئولة الموارد البشرية

للأستفسار اتصل على: 01026005112

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3 - شركة خدمات استشارية فنية كبرى تطلب للتعين:



1- مصمم ومشغل ماكينة CNC رسم علي الخشب

2- رسام مكتب فني

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مكان العمل: المعادي

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1- مصمم ومشغل ماكينة CNC رسم علي الخشب

الوصف:

تصميم وتنفيذ MAC 3- Art CAM - 3D

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2- رسام مكتب فني

الوصف:

الرسم علي الخشب - الرسم علي الديكوباج - لصق ورق القشرة وورق الذهب

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الشروط المشتركة:

- مؤهل عالي خريجين

- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة والمجال

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق المشتركة:

- المرتب: يبدأ من 3000 جنيه

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ارسال السيرة الذاتية على: [email protected]

Subject: (Job Title + 399) For example (رسام مكتب فني + 399)

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