- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل لجميع المؤهلات وذوي القدرات الخاصة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومن خلال مبادرة "طور وغير" عن الوظائف التالية :
1 - مصنع ليوني لانتاج - طاقة نظيفة يطلب للتعين:
- عامل تجميع ضفائر سيارات (200 عامل – و100 من ضعاف السمع صم وبكم)
تجميع ضفائر السيارات داخل صاله الانتاج بالمصنع
------------
مكان العمل: مدينة نصر المنطقة الصناعية
----------
الشروط:
- مؤهل متوسط وعالي
- متاح تقديم ضعاف السمع من الصم والبكم
- حد اقصى للسن 35 سنة
- ذكور واناث
- معرفة بمباديء الانجليزية
-------
الحقوق والمميزات:
- المرتب: 2400 جنيه صافي
- مواصلات - حافز سنوي - مزايا عينية بالمناسبات
- 9 ساعات عمل
- تأمين طبي واجتماعي
------------
للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
----------------------------------------------------
2 - شركة ريتش فود للصناعات الغذائية
على العنوان قطعة ١٧ بلوك ١٢٠٠٩ المنطقة الصناعية الاولى مصنع ريتش فوودز للأغذية يوم الاثنين والاربعاء من كل اسبوع
من الساعة 10 ص الى 3 عصرا
والوظائف المتاحة كالتالي :
************************
1- عامل انتاج
يقف على خط انتاج مكنة انتاج مثل التغليف وافران
2- عامل مخزن
رص البضاعة وفقا للمنتج والتاريخ
3- امين مخزن
----
مكان العمل: مدينة العبور
-----
الشروط المشتركة:
- مؤهل متوسط او اعدادي معادا امين المخزن مؤهل عالي او متوسط – مؤهل عالي قسم محاسبة لوظيفة المحاسبين
- حد اقصى للسن 35 سنة
---------
المميزات والحقوق المشتركة:
- المرتب 2650 ج ويزيد حسب الوظيفة والخبرة
- 8 ساعات عمل
- يومين اجازة
- توفر الشركة مواصلات
- وجبة ساخنة
-------------------
املأ الاستمارة التالية ثم اذهب مباشرا في الميعاد والمكان المحدد: اضغط هنا
----------
المكان: قطعة ١٧ بلوك ١٢٠٠٩ المنطقة الصناعية الاولى مصنع ريتش فوودز للأغذية يوم الاثنين والاربعاء من كل اسبوع
من الساعة 10 ص الى 4 عصرا خلال شهر يناير
المقابلة الشخصية مع أ-شاهندة مسئولة الموارد البشرية
للأستفسار اتصل على: 01026005112
-------------------------------------------------
3 - شركة خدمات استشارية فنية كبرى تطلب للتعين:
1- مصمم ومشغل ماكينة CNC رسم علي الخشب
2- رسام مكتب فني
--------------
مكان العمل: المعادي
------------
1- مصمم ومشغل ماكينة CNC رسم علي الخشب
الوصف:
تصميم وتنفيذ MAC 3- Art CAM - 3D
--------------------------------
2- رسام مكتب فني
الوصف:
الرسم علي الخشب - الرسم علي الديكوباج - لصق ورق القشرة وورق الذهب
----
الشروط المشتركة:
- مؤهل عالي خريجين
- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة والمجال
- حد اقصى للسن 30 سنة
---------
الحقوق المشتركة:
- المرتب: يبدأ من 3000 جنيه
- 8 ساعات عمل
- تأمينات
--------------------------------
للتقدم لأي وظيفة يرجى ارسال السيرة الذاتية على: [email protected]
Subject: (Job Title + 399) For example (رسام مكتب فني + 399)
------------------------------------------------------
-
الوضع في مصر
-
اصابات
143,464
-
تعافي
114,601
-
وفيات
7,863