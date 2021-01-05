أخبار مصر

فرص عمل لجميع المؤهلات وذوي القدرات الخاصة (التفاصيل)

0 نشر
أحمد جودة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل لجميع المؤهلات وذوي القدرات الخاصة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومن خلال مبادرة "طور وغير" عن الوظائف التالية :


1 - مصنع ليوني لانتاج - طاقة نظيفة يطلب للتعين:

Image may contain: ‎text that says '‎Microsoft SIVE موسيلتميّة Tawarayar ص 1 YOUTH الإدارة المركزية للمشروعات تدريب الشباب مصنع ليوني لانتاج طاقة نظيفة تطلب للتعيين عامل تجميع ضفائر سيارات 「..( عامل و امن ضعاف السمع صم وبكم تجميع ضفائر السيارات داخل صاله الانتاج بالمصنع 9,و O :للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية HTTPS//TINYURL.COM/YASSAWRK :مكان العمل مدينة نصر المنطقة الصناعية‎'‎


- عامل تجميع ضفائر سيارات (200 عامل – و100 من ضعاف السمع صم وبكم)
تجميع ضفائر السيارات داخل صاله الانتاج بالمصنع
------------
مكان العمل: مدينة نصر المنطقة الصناعية
----------
الشروط:
- مؤهل متوسط وعالي
- متاح تقديم ضعاف السمع من الصم والبكم
- حد اقصى للسن 35 سنة
- ذكور واناث
- معرفة بمباديء الانجليزية
-------
الحقوق والمميزات:
- المرتب: 2400 جنيه صافي
- مواصلات - حافز سنوي - مزايا عينية بالمناسبات
- 9 ساعات عمل
- تأمين طبي واجتماعي
------------
للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

----------------------------------------------------

2 - شركة ريتش فود للصناعات الغذائية

Image may contain: ‎text that says '‎Microsoft আIVা موستمية Tawarayar صشم OFYOUTH الإدارة المركزية للمشروعات تدريب الشباب يوم مفتوح للتوظيف بالقليوبية لشركة ريتش فود للصناعات الغذائية تطلب للتعيين RF FOOD RICH Industries Food Rich عامل انتاج يقف على خط انتاج مكنة انتاج مثل التغليف وافران عامل مخزن رص البضاعة وفقا للمنتج والتاريخ امين مخزن المكان: قطعة 17 بلوك 12009 المنطقة الصناعية الاولى مصنع ريتش فوودز للأغذية يوم الاثنين والاربعاء من اسبوع من الساعة ص الى عصرا خلال شهر يناير :املأ الاستمارة التالية ثم اذهب مباشرا في الميعاد والمكان المحدد HTTPS:/TINYUR.COM/YXU7KOU مكان العمل: مدينة العبور‎'‎

على العنوان قطعة ١٧ بلوك ١٢٠٠٩ المنطقة الصناعية الاولى مصنع ريتش فوودز للأغذية يوم الاثنين والاربعاء من كل اسبوع
من الساعة 10 ص الى 3 عصرا
والوظائف المتاحة كالتالي :
************************
1- عامل انتاج
يقف على خط انتاج مكنة انتاج مثل التغليف وافران
2- عامل مخزن
رص البضاعة وفقا للمنتج والتاريخ
3- امين مخزن
----
مكان العمل: مدينة العبور
-----
الشروط المشتركة:
- مؤهل متوسط او اعدادي معادا امين المخزن مؤهل عالي او متوسط – مؤهل عالي قسم محاسبة لوظيفة المحاسبين
- حد اقصى للسن 35 سنة
---------
المميزات والحقوق المشتركة:
- المرتب 2650 ج ويزيد حسب الوظيفة والخبرة
- 8 ساعات عمل
- يومين اجازة
- توفر الشركة مواصلات
- وجبة ساخنة
-------------------
املأ الاستمارة التالية ثم اذهب مباشرا في الميعاد والمكان المحدد: اضغط هنا
----------
المكان: قطعة ١٧ بلوك ١٢٠٠٩ المنطقة الصناعية الاولى مصنع ريتش فوودز للأغذية يوم الاثنين والاربعاء من كل اسبوع
من الساعة 10 ص الى 4 عصرا خلال شهر يناير
المقابلة الشخصية مع أ-شاهندة مسئولة الموارد البشرية
للأستفسار اتصل على: 01026005112

-------------------------------------------------

3 - شركة خدمات استشارية فنية كبرى تطلب للتعين:

Image may contain: ‎text that says '‎Microsoft SIVE موسولتَمية Tawarغayar شركة خدمات استشارية فنية كبرى PYOUTH الإدارة المركزية للمشروعات تدريب الشباب تطلب للتعيين مصمم ومشغل ماكينة رسم علي الخشب CNC رسام مكتب فني للتقدم لأي وظيفة يرجي ارسال السيرة الذاتية على CV@TAWARWGHAYAR.COM مكان العمل: المعادي‎'‎


1- مصمم ومشغل ماكينة CNC رسم علي الخشب
2- رسام مكتب فني
--------------
مكان العمل: المعادي
------------
1- مصمم ومشغل ماكينة CNC رسم علي الخشب
الوصف:
تصميم وتنفيذ MAC 3- Art CAM - 3D
--------------------------------
2- رسام مكتب فني
الوصف:
الرسم علي الخشب - الرسم علي الديكوباج - لصق ورق القشرة وورق الذهب
----
الشروط المشتركة:
- مؤهل عالي خريجين
- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة والمجال
- حد اقصى للسن 30 سنة
---------
الحقوق المشتركة:
- المرتب: يبدأ من 3000 جنيه
- 8 ساعات عمل
- تأمينات
--------------------------------
للتقدم لأي وظيفة يرجى ارسال السيرة الذاتية على: [email protected]
Subject: (Job Title + 399) For example (رسام مكتب فني + 399)

------------------------------------------------------

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    143,464

  • تعافي

    114,601

  • وفيات

    7,863

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا