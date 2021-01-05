شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ جديدة لتقديم خدمات الفحص الطبي للمُقبلين على الزواج بالسادات وأشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هناء سرور، مساعد وزير الصحة وعضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إنه تم اعتماد وتفعيل مستشفى الخطاطبة المركزي والوحدة الصحية بقرية جريس كمنافذ جديدة لتقديم خدمات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بمحافظة المنوفية.

يأتي ذلك في ضوء الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية، والعمل على توفير كافة الخدمات الطبية المطلوبة للمواطنين، والدفع قُدماً بمسيرة الإكتمال والتطوير ،لتعزيز جميع خدمات المستشفى، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأُسر بمركزى السادات واشمون.