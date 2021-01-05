أخبار مصر

رش وتطهير شوارع وميادين مدينة دسوق لمواجهة «كورونا»

0 نشر
مجدي أبو العينين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتطهير شوارع وميادين مدينة دسوق لمواجهة «» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع وميادين مدينة دسوق، أعمال رش وتطهير، للوقاية من ، إضافة إلى اعمال النظافة واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي في رش وتطهير وتعقيم شوارع المدينة بدسوق ضمن الإجراءات الوقائية الاحتزارية لمواجهة فيرس كورونا، وتم القيام بأعمال حملات نظافة ليلا اعقبها الرش والتطهير.

وتم رش وتطهير مجمع المواقف سيارات الاجرة وموقف الارياف واماكن الباعة الجائلين بالمدينة وتطهير ماكينات الصرف الآلي وامام البنوك ومحطة القطار والشوارع الرئيسة والفرعية خلال استغلال اوقات الغلق بالفترة الثالثة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    143,464

  • تعافي

    114,601

  • وفيات

    7,863

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا