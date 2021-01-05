رش وتطهير شوارع وميادين مدينة دسوق لمواجهة «كورونا»

شهدت شوارع وميادين مدينة دسوق، أعمال رش وتطهير، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، إضافة إلى اعمال النظافة واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي في رش وتطهير وتعقيم شوارع المدينة بدسوق ضمن الإجراءات الوقائية الاحتزارية لمواجهة فيرس كورونا، وتم القيام بأعمال حملات نظافة ليلا اعقبها الرش والتطهير.

محمد يوسف

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