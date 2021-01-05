شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتطهير شوارع وميادين مدينة دسوق لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت شوارع وميادين مدينة دسوق، أعمال رش وتطهير، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى اعمال النظافة واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي في رش وتطهير وتعقيم شوارع المدينة بدسوق ضمن الإجراءات الوقائية الاحتزارية لمواجهة فيرس كورونا، وتم القيام بأعمال حملات نظافة ليلا اعقبها الرش والتطهير.
وتم رش وتطهير مجمع المواقف سيارات الاجرة وموقف الارياف واماكن الباعة الجائلين بالمدينة وتطهير ماكينات الصرف الآلي وامام البنوك ومحطة القطار والشوارع الرئيسة والفرعية خلال استغلال اوقات الغلق بالفترة الثالثة.
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