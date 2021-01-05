كورونا في 24 ساعة| إصابات مصر تتناقص.. واكتشاف عرض نادر يهدد حياة المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشال:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 114601 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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