حدث ليلاً| بيان كورونا اليومي وأصداء المصالحة الخليجية.. وإغلاق شامل في بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

58 وفاة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 114601 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الإفتاء توجّه التحية للأطقم الطبية: سبب الشفاء ورفع المعاناة عن المرضى

وجهّت دار الإفتاء المصرية، تحية وتقدير للأطقم الطبية في ظل جهودهم المستمرة في خدمة المرضى، خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أستاذ قانون جنائي: تصوير مستشفى عزل الحسينية جريمة عقوبتها تصل إلى السجن المشدد

عقب الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، على واقعة تصوير أزمة مستشفى عزل الحسينية، وعرض فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يزعم وفاة 4 أشخاص مصابين بفيروس كورونا بسبب نقص الأكسجين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة: منظومة مميكنة ومتابعة لحظية لمعدلات استهلاك الأكسجين بالمستشفيات

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد" تحت شعار 100" مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الكنيسة ترسل وفدًا لدعم الأطقم الطبية والمرضى بالمنيا

أرسل الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، وفدًا تابعًا للمطرانية لتقديم الدعم المعنوي وافتقاد المرضى بالإضافة للدعم للأطقم الطبية والأمن والتمريض.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصري يكشف تفاصيل حصوله على جائزة طبيب العام في أوهايو

كشف الدكتور محمد دهمان، طبيب الجراحات الدقيقة والسمنة المفرطة، تفاصيل حصوله على جائزة طبيب العام 2020 في ولاية أوهايو الأمريكية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزيرة الصحة: مبادرة جديدة لمتابعة العزل المنزلي لمصابي كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تدشين مبادرة جديدة لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، تحت راية مبادرة 100 مليون صحة، بداية من الأربعاء المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"بعد الانفراجة في المصالحة".. أمير قطر يحضر القمة الخليجية في السعودية غدًا

‏أعلن الديوان الأميري القطري، مساء الاثنين، أن أمير دولة ‎قطر الأمير تميم بن حمد، يرأس وفد بلاده للمشاركة في قمة مجلس التعاون في ‎السعودية، حسبما ذكرت العربية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية في السعودية نعيد من خلالها اللُحْمَةَ الخليجية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، مساء الاثنين، إننا أمام قمة خليجية مرتقبة في السعودية، تعيد اللُحْمَةَ الخليجية من جديد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

جونسون: فرض الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا للحد من تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض إغلاق شامل مجددا في إنجلترا، للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

للتفاصيل.. اضغط هنا

ولي عهد البحرين يحضر القمة الخليجية نيابة عن الملك

نيابة عن الملك حمد بن عیسی آل خليفة عاهل البحرين، يغادر البلاد غدًا الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد المملكة في مؤتمر القمة الحادي والأربعين لقادة دول مجلس التعاون الذي سيعقد غدا الثلاثاء،بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

للتفاصيل.. اضغط هنا

البرازيل تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة

أعلنت أمانة الصحة في ولاية ساو باولو البرازيلية، مساء أمس الاثنين، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المتحور المكتشف في بريطانيا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

‏سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، مساء الاثنين، أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة المكتشفة في بريطانيا، حسبما ذكرت "رويترز".

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد فتح الحدود بين الرياض والدوحة.. بن سلمان: قمة التعاون الخليجي ستوحد الصف

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن قمة مجلس التعاون ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وفيات كورونا في كوريا الجنوبية تتخطى حاجز الألف

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الألف وفاة في كوريا الجنوبية، حسبما قال رئيس الوزراء تشونج سي كيون اليوم الثلاثاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

القمة الخليجية 41.. لقاء تاريخي في السعودية وترحيب بإعادة فتح الأجواء

تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في العلا بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة قادة الدول الأعضاء، حيث تتولى مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كوريا الجنوبية: نبذل جهودا لتحرير ناقلة نفط احتجزتها إيران

قالت كانج كيونج-وا، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية إن بلادها تبذل جهودا دبلوماسية لتحرير ناقلة نفط احتجزتها إيران، وفق سكاي نيوز عربية.

للتفاصيل.. اضغط هنا