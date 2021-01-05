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وفاة شخصين في تصادم بين أتوبيس وشاحنة نقل بالطريق الغربى بأسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - (أ ش أ):
توفي شخصان وأصيب نحو 17 آخرون، في حادث تصادم بين أتوبيس وشاحنة نقل كبيرة على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بنبان التابعة لمركز دراو شمال أسوان.
وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة نقل بالقرب من قرية بنبان بالطريق الصحراوى الغربي للمحافظة، وانتقلت على الفور القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتم نقل جثتي المتوفين إلى مشرحة أسوان، و 17 مصابا إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج اللازم، وتنوعت غالبية الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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