شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الالتفاف خلف الرئيس السيسي الوطني الحكيم «واجب الوقت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: «في ضوء ما تشهده منطقتنا من تحديات وصراعات ونزاعات وتداعي الخونة والعملاء عليها لإضعافها وإنهاكها أو إفشالها وإسقاط دولها، فإنني أؤكد أن الالتفاف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي الوطني الحكيم وخلف قواتنا المسلحة الباسلة وحول قضايا الوطن واجب الوقت».

وأضاف جمعة، في بيان: أؤكد أن مصر كانت عبر تاريخها الطويل الصخرة التي تحطمت عليها أطماع الغزاة والطامعين من التتار وغيرهم، وكانت وستظل بإذن الله تعالى حائط الصد الحصين والأخير دائما عن أمتها وأمنها القومي، ومن فضل الله (عز وجل) أن جعل أمر المؤمنين بيد الله (عز وجل) ثم بأيديهم هم لا بأيدي غيرهم، فقال سبحانه: «وَإِن تَصۡبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا یَضُرُّكُمۡ كَیۡدُهُمۡ شَیۡـًٔا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا یَعۡمَلُونَ مُحِیط»، غير أن ذلك يستلزم إلى جانب الاعتصام بالله (عز وجل) العمل ثم العمل والأخذ بالأسباب ثم الأخذ بالأسباب، وتطهير صفوفنا أولا بأول من الخونة والعملاء والمأجورين والضرب على أيديهم بيد من حديد، فالحياد في قضايا الوطن في الأوقات الحاسمة خيانة لا تغتفر .