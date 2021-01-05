شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف »: نستهدف إحلال وتجديد 500 مسجد والوصول بعائدات الأوقاف لـ2 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثال الد كتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن عام ٢٠٢١م بالأوقاف هو عام الوعي، وستبدأ الوزارة بتفعيل استراتيجية «بناء الوعي» التي تم إطلاقها بالشراكة بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع استكمال مسيرة الوزارة في مجالات التدريب ومجال التأليف والترجمة والنشر .

وأضاف حسن في تصريحات صحفية: أننا سنستهل العام الجديد بعدة إصدارات جديدة وهامة في مقدمتها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية، وترجمة كتابين في الخطابة، وعدد من الإصدارات الجديدة من أهمها ثلاثة كتب ضمن سلسلة «رؤية» للنشء، كما سنستهل العام الجديد بتكثيف برامج التدريب والتأهيل، حيث تستأنف الدفعة الثانية من الدارسين بأكاديمية الأوقاف دراستها اليوم الثلاثاء الموافق ٥ يناير الجاري .

وتابع: سيتم التوسع في القوافل الدعوية المحلية والدولية، حيث يسافر وفد دعوي رفيع المستوى يضم خمسة أئمة وخمس واعظات يجوبون عددًا من الأقاليم السودانية بالمشاركة مع زملائهم السودانيين في الفترة من ١ إلى ١٠ فبراير القادم بإذن الله تعالى، وسينطلق في شهر مارس القادم مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: «حوار الأديان والثقافات» بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والثقافية والإعلامية من مختلف دول العالم .

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف: «في مجال عمارة المساجد نستهدف إحلال وتجديد 500 مسجد من تنفيذ الوزارة ومن مواردها الذاتية إضافة إلى ما يتم تنفيذه بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة، كما تستهدف توفير نحو (800) ألف متر سجاد لفرش المساجد، وافتتاح (300) مدرسة قرآنية وعلمية جديدة».

وتابع: «ستطلق الوزارة مطلع العام عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة والمسابقات القرآنية العلمية والثقافية، مع توفير الزي الأزهري كاملًا لجميع الأئمة» .

وأضاف حسن: وفِي مجال الأوقاف تستهدف الوزارة الوصول بعائدات الأوقاف إلى ملياري جنيه بإذن الله تعالى، مضيفاً «وستكمل الوزارة مع مطلع العام الجديد الألف مسجد الثانية في مشروع الآذان الموحد وتستهدف الوصول إلى الألف الثالثة في النصف الأول منه» .

وأكد المتحدث الرسمي أن عام ٢٠٢١م هو عام التحديث والتطوير ولا سيما بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وصدور القرار الوزاري بتنفيذه .

وصرح بأن عام ٢٠٢١ م هو عام الدفع بمزيد من الشباب وضخ مزيد من الدماء الجديدة في جميع مفاصل العمل القيادي والدعوي بالوزارة، وأنه قد تم الدفع بثلاث عشرة قيادة نسائية منهن أربع وكلاء وزارة مع تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد.

وأفاد بأن الوزارة ستشهد نقلة نوعية في مجال الدعوة الإلكترونية وبخاصة مع إعداد عدد كبير من الكوادر المؤهلة لذلك في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين .