شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وضباب وارتفاع بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، وتشهد فيها البلاد شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب وأجواء دافئة نهاراً باردة ليلاً، وارتفاع بدرجات الحرارة لتصل العظمى على جنوب الصعيد 30 درجة مئوية .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة بفرصة سقوط ( 30 % تقريباً ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 13»، الإسكندرية «22– 12»، قنا «25- 10»، الأقصر «26– 10»، أسوان «27 – 11» .

أما غداً الاربعاء فيسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( 40 % تقريباً ) والسواحل الشمالية ( 30 % تقريباً ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«23 – 13»، الوجه البحرى «23 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «22 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 16»، شمال الصعيد «25 – 09»، جنوب الصعيد «29 – 10» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الخميس أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«23 – 12»، الوجه البحرى «23 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «22 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «26 – 16»، شمال الصعيد «25 – 08»، جنوب الصعيد «30 – 09» درجة مئوية .