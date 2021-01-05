شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: غلق عدة طرق بينها «الإسكندرية الصحراوي» بسبب الشبورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، إغلاق طرق الإسكندرية الصحراوي وأسوان الزراعي من بني سويف والمنيا وأسيوط أمام حركة المرور لوجود شبورة. كما أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق الطريق الشرقي القديم من بني سويف والمنيا وأسيوط أمام حركة المرور لوجود شبورة، فضلا عن غلق طريق الكريمات وطريق الشيخ فضل المتجه لرأس غارب أمام حركة المرور لوجود شبورة. وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. الوضع في مصر

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تعافي 114,601

وفيات 7,863