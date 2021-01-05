شكرا لقرائتكم خبر عن نقل متشرد يقيم في الشارع من 10 سنوات إلى دار رعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التعامل مع حالة المواطن «م. أ.ع» من مواليد محافظة البحيرة، والذي كان يقيم في العراء أمام مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق منذ أكثر من 10 سنوات.

وتم نقل المواطن عن طريق سيارة إسعاف مجهزة إلى دار للإيواء، وأعطي المحافظ تعليماته بالقضاء على ظاهرة المشردين بالشوارع ونقلهم لدور الإيواء، حفاظا على على كرامتهم وتكريما لهم.