شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض «21» و موسكو «02-».. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021.
وتشير توقعات درجات الحرارة في الرياض والدوحة 21، وعمان وطرابلس وتونس 16 درجة مئوية نهاراً .
بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 17 ، 23 على التوالي .
وفي موسكو العظمى 02- والصغرى 06- و نواكشوط 29 ، 20 درجة مئوية .
والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .
|
المدينة
|
العظمي
|
الصغري
|
المدينة
|
العظمي
|
الصغري
|
مكه
|
31
|
22
|
أنقرة
|
11
|
02
|
المدينة
|
28
|
18
|
إسطنبول
|
14
|
08
|
الرياض
|
21
|
12
|
إسلام أباد
|
15
|
08
|
المنامة
|
23
|
18
|
نيودلهي
|
20
|
11
|
أبوظبي
|
24
|
15
|
جاكرتا
|
31
|
25
|
الدوحة
|
21
|
17
|
بكين
|
02-
|
10-
|
الكويت
|
21
|
10
|
كوالالمبور
|
31
|
24
|
دمشق
|
17
|
06
|
طوكيو
|
08
|
02
|
بيروت
|
22
|
16
|
أثينا
|
16
|
11
|
عمان
|
16
|
07
|
روما
|
08
|
03
|
القدس
|
17
|
10
|
باريس
|
01
|
03-
|
غزة
|
23
|
13
|
مدريد
|
05
|
02-
|
بغداد
|
20
|
06
|
برلين
|
01
|
01-
|
مسقط
|
23
|
15
|
لندن
|
04
|
01
|
صنعاء
|
23
|
05
|
مونتريال
|
01-
|
05-
|
الخرطوم
|
35
|
21
|
موسكو
|
02-
|
06-
|
طرابلس
|
16
|
11
|
نيويورك
|
06
|
01
|
تونس
|
16
|
06
|
واشنطن
|
28
|
02
|
الجزائر
|
12
|
06
|
نواكشوط
|
29
|
20
|
الرباط
|
13
|
09
|
أديس أبابا
|
24
|
07
-
الوضع في مصر
-
اصابات
143,464
-
تعافي
114,601
-
وفيات
7,863