شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الأقصر» يطمئن على مخزون الأكسجين بالمستشفيات لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ طاهر أيوب، وكيل وزاره الصحة بالأقصر، في ساعة متأخرة الاثنين، مستشفى الأقصر العام «مستشفى الكرنك الدولي»، للتأكد من سير العمل وانتظام تواجد الأطقم الطبية، وكذلك توافر مخزون الأكسجين بالخزانات والأسطوانات المتحركة.

كما تفقد أيوب قسم العزل بالمستشفى ورافقه كل من مسؤول مستشفيات العزل الدكتور بكري عبدالستار، ومسؤول غرفة إحالة حالات كورونا الدكتور كرلس طلعت، وكذلك مسؤول غرفة طوارئ المديرية الدكتور هيدرا عادل.

كان وكيل الوزارة، قد قام بتشكيل لجنة في نهاية ديسمبر الماضي بناء على التعليمات الواردة من مكتب وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة الداخلية على المنشآت العلاجية، والتي تم تشكيلها ومرورها على جميع مستشفيات محافظة الأقصر، والتى أفادت بأن العمل مستمر بشكل دوري ويومي ليشمل جميع مستشفيات المحافظة على مدار الأسبوع وطوال الفترات القادمة وخاصه أثناء فترة الجائحة.

وتهدف اللجنة المشكلة من عدة تخصصات فنية وإدارية إلى إحكام متابعة سير العمل وتواجد الفريق الطبي ومنع الإجازات بالكامل طوال الفترة القادمة، وكذلك توافر مخزون الأكسجين، بالإضافة إلى تأكد اللجنة من توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى والالتزام بالإجراءات الوقائية ضمن خطه استعداد وجاهزية كل المنشآت العلاجية لاستقبال حالات «كورونا» اوالعمل كمستشفي عزل إضافي إذا تطلب الأمر ذلك.