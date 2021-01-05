شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية تحتجز مركب مصري على متنه 28 صيادا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتجزت السلطات التونسية مركب صيد مصري جديد وتم احتجازه بميناء صفاقس التونسي، وعلي متنه 11 صيادا جميعهم من قرية برج مغيزل بمطوبس، لاختراقهم المياه الإقليمية.

وقال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن السلطات التونسية احتجزت مركب الصيد «الحاج حسن ابورتاج»، وصاحبه محمد حسن رمضان، واحتجزته الأول بميناء صفاقس التونسي بحجة اختراقه المياه الإقليمية، حيث كان في رحلة الصيد إلا أن العواصف أجبرته على التوجه لميناء صفاقس التونسي، وكان على متنه 11 صيادا جميعهم من قرية برج مغيزل بمطوبس.

والصيادون هم مجدي الأزلي، محمد سلامه ابراهيم، عبده حسن عوض، نايت احمد حماده، هيثم الصباغ، فتح الله مرعي، ابوالنماره محمد ابواليزيد، انجي عرفة، سعيد الشرقاوي، احمد الشوكي، حسن الشامي.

وأضاف نصار أن ذلك المركب يعد الخامس المحتجز بميناء صفاقس التونسي وإجمالي المحتجزين من الصيادين المحتجزين بميناء صفاقس التونسي بلغ 70 صيادا من قرية برج مغيزل بمطوبس.

وأشار نصار إلى أن المراكب الأربعة السابق احتجازها هي مركب «ابوايهاب المستعين بالله» وصاحبه مصطفي حسن الشهبه، ومركب «كريم وعلي» وصاحبه فرج الديب، ومركب «حسن وحماده» وصاحبه احمد حسن الديب، ومركب «الحاج على الصفتي» وصاحبه على الفقي، إضافة إلى المركب الأخير.

واستغاث نقيب الصيادين بكفر الشيخ بوزارة الخارجية للتدخل لدى السلطات التونسية للإفراج عن الـ70 صيادا المحتجزين بتونس بميناء صفاقس التونسي لاتهامهم باختراق المياه الإقليمية التونسية.

من جانبها، طالبت هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، وزارة الخارجية بسرعة التدخل للإفراج عن الصيادين المحتجزين بتونس، مؤكدة أنهم عائلي أسرهم الوحيدين ومصدر رزقهم الوحيد.