شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعلن عن مسابقة ريادة الأعمال والابتكار في التطبيقات التكنولوجيا الحيوية للطلاب والباحثين وهيئة التدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب دعم الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو)، بجامعة بنها، عن مسابقة ريادة الأعمال والإبتكار (مجال تطبيقات التكنولوجيا الحيوية)، لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وهيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة ومنسوبيها من المبتكرين.

وحددت الجامعة آخر موعد للتقدم للمسابقة بمقترحات الأفكار هو 19 يناير 2021، والتي تأتي المسابقة تحت رعاية الأستاذ الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد الرحيم سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحددت عدة شروط عامة، وهي أن يتم المشاركة في المسابقة كفريق عمل مكون من 3-5 أفراد، وأن تكون الفكرة المشارك بها ذو طابع ابتكاري ولها جدوي اقتصادية وتسويقية، ويتم عمل دراسة سوق عن الفكرة المتقدم بها للمشروع، ويتم عمل نموذج عمل business model CANVAS للفكرة المشارك بها، وأن يجتاز الفريق المقابلات والاختبارات الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة للحدث، وأن يكون الفريق المشارك من منسوبي الجامعة.

وعن كيفية المشاركة، أكد بيان نشر على الموقع الرسمي للجامعة، الإثنين، أن يتم إرسال مقترح للفكرة على الرابط المخصص لذلك، وفي حالة قبول الفكرة مبدئيا يتم تحديد موعد للمقابلات وعرض الجدول المقترح للمسابقة، ويتم مشاركة الفكرة المقبولة مبدئيا في معسكر الفكر الإبداعي لمدة أسبوع بغرض تنمية مهارات الفرق المشاركة للتفكير الإبداعي واساسيات تقييم المشاريع وتقييم نماذج العمل، ويتم اعلان النتائج للفرق الفائزة.

وتشمل جوائز المسابقة، يتم اختيار أفضل ثلاث أفكار ابتكارية ذو قابليه اقتصادية للتنفيذ بدعم مالي 15 الف، 10 ألاف، 7.5 الف جنيه مصري للمراكز الأولى على التوالي، يتم منح الفرق الثلاثة الفائزة فرصة الالتحاق بمعسكر ما قبل الاحتضان لتأهيلهم لبدء العمل بشركاتهم الناشئة بحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية.