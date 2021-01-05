شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: رفع 211 حالة إشغال في الدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي الدقي حملة لرفع 211 حالة إشغال، من خلال التواجد الميداني لرصد المخالفات علي مدار الساعة، بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وتم رفع إشغالات الباعة من الطريق العام في شوارع التحرير ومصدق ومحي الدين، وضبط مخالفة تقديم الشيشة في "كافيه" شهير يشارع إيران، مع التفتيش علي رخص المحلات، وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.