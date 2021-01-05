شكرا لقرائتكم خبر عن موقع تسجيل إحلال السيارات الميكروباص والأجرة.. وشروط الاحلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إطلاق مبادرة إحلال السيارات، وطالبت المواطنين التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل طلب إحلال السيارة www.gogreenmasr.com.

وفيما يلي نستعرض شروط التمويل والمستندات اللازمة للحصول على التمويل، ضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.



شــروط تمويل سيارات الميكروباص والأجرة في مبادرة إحلال السيارات:

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 55 سنة.

2- أن يكون المتقدم لمبادرة إحلال السيارات حاصل على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

3- التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

4- ألا يكون قد صدرت ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- ان يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد.

6- ألا يتعاطى المتقدمين لأية مواد مخدرة من أي نوع وذلك من خلال توقيع كشف طبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.

7- فترة السداد تصل إلى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

المستندات المطلوبة من المستفيد من مبادرة إحلال السيارات:

1- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

2- تقديم مستندات اثبات محل الإقامة لكلا من المستفيد والضامن لمبادرة إحلال السيارات (عقد إيجار / تميلك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون او مياه حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة شهور).

3- برينت من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل (سيارة).

4- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر.

5- تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد أنه ليس له أي ملف ضريبي أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء.

6- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها في مبادرة إحلال السيارات.