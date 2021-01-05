شكرا لقرائتكم خبر عن «مقال اليوم» من محمد أمين: لماذا استبقت إثيوبيا مفاوضات سد النهضة بتصريحات عدائية ضد مصر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

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«المصري اليوم» تزخر بمجموعة من أبرز المفكرين والكُتاب والمُتخصصين، من بينهم الكاتب محمد أمين، الذي سلط الضوء، في مقاله المعنون بـ«لسه الأغاني ممكنة» على تصريحات إثيوبية «عدائية» ضد مصر.

«أمين» بدأ مقاله: «منذ أيام، استبقت إثيوبيا جولة المفاوضات حول سد النهضة، برعاية إفريقية، بتصريحات عدائية تصل إلى حد توجيه اتهامات إلى مصر، وللأسف كان مصدر هذه التصريحات دينا مفتى، السفير السابق لإثيوبيا في مصر، المتحدث الرسمى للخارجية الإثيوبية، مع العلم بأن هذا السفير كان من أنصار رأب الصدع وهو في مصر، وكان حريصًا على عدم التورط في تصريحات تستفز مصر بأى شكل من الأشكال، فما الذي جرى حين عاد إلى بلاده؟.. هل تحولت الدولة الإثيوبية إلى دولة مارقة؟.. هل يُعبر دينا مفتى عن توجهات آبى أحمد نفسه تجاه مصر؟!».

تابع: «أحسنت مصر أنها لم ترد على هذه التصريحات العدائية، ولم تنشغل عن القضية الأصل، وهى قضية نهر النيل، وأعتقد أن مصر منذ أول لحظة قد سببت أزمة نفسية لآبى أحمد، فلم تترك له فرصة للتنفس أو المراوغة، وكادت تطيح بمشروعه، الذي شغل به الإثيوبيين بالكذب والتدليس، على حساب حق مصر التاريخى في النيل!».

يواصل الكاتب مقاله: «من حسن الحظ أن الاتحاد الأوروبى أبدى تفاؤله بالتوصل إلى حل يُرضى جميع الأطراف.. وأصدر بيانًا رحب فيه بالمفاوضات، وتوقع أن تصل المحادثات إلى وضع أساس مقبول للملء والتشغيل، وقال إنه يوفر فرصة مهمة للتقدم للأمام، والاتفاق على قواعد واضحة لملء سد النهضة!».

اختتم: «أخيرًا، فإن مصر تدعم جنوب إفريقيا للتوصل إلى حل، من باب أنها تقوى الاتحاد الإفريقى لأهمية ذلك على المدى الطويل.. كما أن الاتحاد الأوروبى يدعم هذا الدور لوضع حل لمشكلة النهر العظيم، خاصة أن الاتحاد الأوروبى يُعتبر الأقرب إلى هذه المنطقة لتاريخه الطويل فيها، وكان شريكًا لهذه الدول في وضع اتفاقية مياه نهر النيل».

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