شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: حملة على مراكز الدروس الخصوصية في الحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مدينة الحوامدية، حملة على مراكز الدروس الخصوصية، وأسفرت الحملة عن مداهمة مركزين للدروس الخصوصية شارع تيتو متفرع من مصر اسيوط، وتم غلقهما وتشميعهما ومصادرة محتوياته لمحاربة الدروس الخصوصية.

يأتي ذلك حفاظا على سلامة الأطفال من التكدسات في ظل وجود فيروس «كورونا» المستجد، وتم إيداع المضبوطات في مخازن المدينة.