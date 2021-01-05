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«الجيزة»: حملة على مراكز الدروس الخصوصية في الحوامدية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مدينة الحوامدية، حملة على مراكز الدروس الخصوصية، وأسفرت الحملة عن مداهمة مركزين للدروس الخصوصية شارع تيتو متفرع من مصر اسيوط، وتم غلقهما وتشميعهما ومصادرة محتوياته لمحاربة الدروس الخصوصية.

يأتي ذلك حفاظا على سلامة الأطفال من التكدسات في ظل وجود فيروس «» المستجد، وتم إيداع المضبوطات في مخازن المدينة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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