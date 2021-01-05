شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: إزالة مخالفات بناء على مساحة 3 أفدنة بمركز الواحات البحرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة الجيزة، إزالة سور من بلوك الحجر الجيري بطول 70م وارتفاع 1م تقريبا وبعض أشجار الزينة، على مساحة 3.1 فدان بمنطقة شمال الارسال قرية منديشة- طريق مصر الواحات.
يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتصدي لكل مخالف وازالة كافة التعديات على اراضي أملاك الدولة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
143,464
-
تعافي
114,601
-
وفيات
7,863