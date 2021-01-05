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إزالة التعديات على حرم «السكة الحديد» بشمال الجيزة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن التصدي للتعدي على أملاك الدولة، تم تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والمباني والأكشاك المقامة بالمخالفة على أملاك السكة الحديد، بشارع العامل الأول والتى لم يتم تقنين وضعها.

جاء ذلك بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد وقسم شرطة إمبابة وتحت اشراف ومتابعة اشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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