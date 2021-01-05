شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على حرم «السكة الحديد» بشمال الجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنفيذا لتوجيهات اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن التصدي للتعدي على أملاك الدولة، تم تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والمباني والأكشاك المقامة بالمخالفة على أملاك السكة الحديد، بشارع العامل الأول والتى لم يتم تقنين وضعها.
جاء ذلك بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد وقسم شرطة إمبابة وتحت اشراف ومتابعة اشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.
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