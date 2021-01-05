إزالة التعديات على حرم «السكة الحديد» بشمال الجيزة

تنفيذا لتوجيهات اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن التصدي للتعدي على أملاك الدولة، تم تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والمباني والأكشاك المقامة بالمخالفة على أملاك السكة الحديد، بشارع العامل الأول والتى لم يتم تقنين وضعها.

محمد يوسف

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