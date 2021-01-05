شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرم رئيس جهاز «المنيا الجديدة» السابق بعد انتهاء فترة عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المهندس محمد مصطفى، الرئيس السابق لجهاز مدينة المنيا الجديدة، إثر انتهاء فترة عمله بالمحافظة، وتعيينه رئيسا لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، حيث أهداه درع المحافظة، تقديرا لدوره البارز، خلال الفترة الماضية، وتجسيدا للتعاون المستمر والبناء في الفترة الماضية، معربًا عن أمنياته بالتوفيق والسداد له في عمله القادم.

جاء ذلك بحضور، المهندس خالد نايف عبدالعزيز، الرئيس الجديد لمدينة المنيا الجديدة، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

من جانبه، قدم المهندس محمد مصطفى، الشكر للمحافظ، لما استشعره من حب وحفاوة لتكريمه، وامتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، متمنيًا أن يكون استطاع تحمل تلك المسئولية والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها في المحافظة.