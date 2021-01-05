شكرا لقرائتكم خبر عن في جوله ليلية لمحافظ كفر الشيخ.. غلق 11 مقهى ومطعما خالفوا الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غلق 11 مقهى ومحل ومطعم لمدد مختلفة ما بين يومين وأسبوع، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم الغلق شهراً كاملاً، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها عدم ارتداء الكمامات والجوانتيات.

كما أغلق المحافظ عددا من المطاعم الشهيرة بشارع الاستاد، لعدم ارتداء العاملين بها الكمانات والجونتيات والتعدي، كما أغلقت المقاهي لعدم ارتداء العاملين بها الكمامات والجونتيات، إضافة لزيادة استيعاب المقاهي عن 50%، مما أدى للزحام والتكدس بها، إضافة لتعدي محال على الشوارع الرئيسية.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظة كفر الشيخ، رافقه خلالها عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ.

وشملت الجولة شارع الاستاد وتم غلق عدد من المقاهي والمطاعم، وشارع المصنع، وشارع المستشفى العام، ومنطقة غرب مدينة كفر الشيخ، والمنطقة الصناعية، وشارع الجامعة، وعدد من الشوارع الجانبية بالمدينة التجارية، ومنطقة الثلاجة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على الالتزام بارتداء الكمامات، وحذر أصحاب المقاهي والمحال من غلق محالهم ومقاهيهم لمدد أخرى في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيدا بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات، مؤكداً أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات، حفاظا على صحة المواطنين، ويجب على كل مواطن الحفاظ على صحته وأسرته.