شكرا لقرائتكم خبر عن حبس سمكري سيارات وزوجته 4 أيام لحيازتهما 193 طربة حشيش بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة بالسويس، بحبس سمكري سيارات وزوجته 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازته 193 طربة حشيش بقصد الاتجار.

كان ضباط تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي قد قاموا بتشديد إجراءات التفتيش علي السيارات العابرة النفق، وبتفيش سيارة يقودها رجل والي جواره زوجته عثر علي 19.300كيلو حشيش ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وتبين أن المتهم يعمل سمكري سيارات وله معلومات جنائية ومقيم بالمنوفية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطه بقصد الاتجار واستخدام هاتفهما للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.