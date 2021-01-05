شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل جدران مراكز شباب المنيا بلوحات فنية تحت شعار «لا للتعصب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن فعاليات البرنامج القومي للفنون، تحت شعار «لون تراثك»، و«لا للتعصب»، قام أعضاء مركزي شباب مدينة المنيا «أ»، ومركز شباب دماريس، بتجميل جدران المركزين، بلوحات فنية، تعبر عن وحدة الشعب المصري، والتعايش والمحبة، والوقوف صف واحد .

ورفع مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، الستار عن جداريات تجميل مركز شباب المدينة أ ومركز شباب دماريس، بحضور محسن عمر، مدير إدارة الطلائع، ومديري مراكز الشباب ورؤساء مجالس الإدارات.

تجميل جدران مراكز الشباب بالمنيا

تجميل جدران مراكز الشباب بالمنيا

تجميل جدران مراكز الشباب بالمنيا

تجميل جدران مراكز الشباب بالمنيا

تجميل جدران مراكز الشباب بالمنيا

تجميل جدران مراكز الشباب بالمنيا