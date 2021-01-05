شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل أعمال التطهير والتعقيم داخل كلية الصيدلة بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل كلية الصيدلة بجامعة المنيا، أعمال التطهير والتعقيم، داخل المكاتب الإدارية، والمدرجات، والمعامل، ضمن خطة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء «كورونا» المستجد.

وقامت إدارة الكلية، بإشراف الدكتور محمد عبدالعزيز، عميد الكلية، بعملية التعقيم مبني أ، ب، بالإضافة لمكتب العميد ومكاتب وكلاء الكلية وجميع المكاتب الخاصة بشئون الطلاب وشئون طلاب الصيدلة الإكلينيكية ومكتب أمين الكلية والمكاتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمعامل ودورات المياه، والمصاعد، وذلك حفاظا على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية .

وقال محمد إمام أمين الكلية: «تستمر عملية التطهير والتعقيم بصفة مستمرة داخل الكلية ضد فيروس كورونا، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وعدم السماح بدخول أي شخص الكلية دون ارتداء الكمامة طبقا للتعليمات الوزارية»، مؤكدا أن الكلية تتعامل بكل حزم وعدم التهاون في هذه الإجراءات الوقائية الاحترازية حرصا وحفاظا على العاملين جميعا.