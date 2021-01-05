شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة و9 رجال في القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد طب بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، عن القائمة النهائية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الطب البشري، وذلك بعد غلق باب الطعون الأحد الماضي.

ضمت قائمة المرشحين ١٠ أساتذة بالكلية، بينهم سيدة واحدة، وهم خالد سلام مصلحي سلام، وعبدالمنعم محمود حامد عبدالمنعم، وأحمد مصطفى عبدالحميد السيـد، وهشــام خالد رشيد موسى، ومحمد جمال الدين عبدالحميد الأشهب، ومحمد فهمي شندي عامر، ومحمد جودة منتصر على يوسف، ومحمد عبدالسلام محمد عبدالفتاح، وعمادالدين مصطفى عبدالحافظ، وأخيرا نيـرمين عــدلي محمـود حسـن، وكيل الكلية لشؤون المجتمع وتنمية البيئة.

كانت لجنة اختيار عمداء الكليات برئاسة الدكتور جمال السعيد، أعلنت عن فتح باب التقدم لعمادة كلية الطب البشري من يوم السبت 26/12/2020، وحتى يوم الخميس 31/12/2020، وتم فحص أوراق المتقدمين، وفتح الطعون على المرشحين أو تظلمات، حتى أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.