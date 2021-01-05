شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» يغرد منفردا ضد «كورونا» داخل مجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على صورة المنشور الصادر من المستشار توفيق الشحات، رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة والموجه إلى رؤساء الدوائر بالمحكمة، والذي قرر فيه تخفيض عدد القضاة بالدوائر كأحد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا» بالمجلس.

ونص منشور رئيس القضاء الإداري على أنه «تأكيدا على الاستمرار في اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فقد تقرر أن يقتصر حضور أعضاء محكمة القضاء الإداري إلى مقر المحكمة على رئيس الدائرة وعضوية فقط من أعضائها ويتم التناوب في الحضور بين الأعضاء على هذا الأساس».

وعلمت «المصري اليوم» أن أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» داخل مجلس الدولة وتحديدا بين القضاة وصلت 80 حالة إصابة تخضع جميعا للعلاج من خلال العزل المنزلي أو العزل داخل مستشفيات العزل.

قرار تخفيض القضاة بدوائر القضاء الإداري

كانت «المصري اليوم» قد رصدت حالة الاستياء السائدة بين موظفي المجلس بسبب رفض رئيس مجلس الدولة والأمين العام لتطبيق قرار «التناوب في العمل وتخفيض إعداد الموظفين الحاضرين» الذي شدد على تطبيقه رئيس الوزراء لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» داخل المجلس.