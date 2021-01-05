شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم بطريق «السويس- الأدبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بمنطقة الأدبية على طريق السويس – السخنة، ونقل إسعاف السويس المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفى للمشرحة.

كان مدير أمن السويس تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق، يفيد وقوع بالحادث، وانتقلت قوة من مباحث المديرية لمكان الحادث.

وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات «ط س ج 9283» وسيارة نقل «هـ .م .ط 863» أمام شركة الزيوت المتكاملة، وأن المتسبب في الحادث السيارة النقل المتوقفة يسار الطريق بشكل خاطئ، فاصطدمت بها من الخلف السيارة الميكروباص.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص من مستقلى السيارة الميكروباص، وإصابة 8 كان أحدهم محتجز داخل الميكروباص في المقعد الخلفي، وتعذر إخراجه بالطريقة العادية لخطورة حالته ولتهشم السيارة، وجرت الاستعانة رجال الدفاع المدني لإخراجه، بعد إفساح المجال لخروجه.