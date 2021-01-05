شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر يعلن تبرعه بـ50 ألف جنيه لصندوق «تحيا مصر» لتوفير لقاحات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الاسبق، تبرعه بمبلغ 50 ألف جنيه لصالح صندوق «تحيا مصر»، للمساهمة في تمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المنتشر والذي يسجل عدد كبير من الاصابات يوميا.

وجدد الدكتور هاني الناظر، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، دعوته إلى رجال الأعمال للتبرع لصندوق تحيا مصر لتوفير تمويل لقاحات كورونا، قائلا: «زي ما بنتبرع لمعهد الاورمان وغيره من المؤسسات لازم يكون في استمرار لتمويل اللقاح، وأنا اعلن التبرع ب50 الف جنيه».

وعن طرق العلاج المنتشرة على السوشيال ميديا لعلاج كورونا، حذر قائلا: «الحاجات دي غير علمية، ولازم نعتمد على المصادر العلمية، ولازم الناس تبعد عن هذا الكلام وممكن تتأذي»، مطالبا بالسير على بروتوكول وزارة الصحة الذي اعتمده اطباء متخصصين.