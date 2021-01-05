شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين أديب: السعودية لن تبيع مصر والإمارات والبحرين في المصالحة مع قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إنه لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تبيع مصر والإمارات والبحرين فيما يتعلق بإتمام اتفاق منفرد مع قطر.

وأضاف أديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة «إم بي سي مصر»، أن السعودية لن توافق على اتفاق منفرد مع قطر دون أن يشمل مصر والإمارات والبحرين.

وأوضح أنه ستكون هناك مراقبة دقيقة لقطر بعد اتفاق المصالحة فيما يتعلق بالتوقف عن كل الإجراءات العدائية تجاه الدول الأربعة والمنطقة العربية لا سيما تأجيج الصراعات أو تمويل الإرهاب والعمل على اثارة الفوضي في المنطقة.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتلفظ بأي لفظ عدائي ضد تركيا أو قطر بالاسم رغم مواقفهما العدائية ضد الدولة المصرية ولكنه في نفس الوقت يجهز نفسه عسكريا في الدفاع عن الأمن القومي المصري وعدم المساس به.

وذكر أن أكثر من 40% من المواد الغذائية التي تدخل إلى الدوحة تأتي عبر الطريق البري السعودي القطري، مشددًا على أهمية وجود حد أدنى من التوافق داخل منطقة الخليج.

وتابع: «قطر لجات لكل اللوبي في الولايات المتحدة من أجل إرجاعها من العزلة والأزمة»، معربًا عن أمنياته في عودة قطر إلى الحضن العربي ومجلس التعاون الخليجي، وأن تستطيع القمة رأب الصدع.

واستطرد: «سأكون من أسعد الناس بالتزام قطر بتعهداتها وعودتها إلى الحضن العربي والخليجي والابتعاد عن السياسة الموالية للجنون التركي أو الخطر الإيراني»، مؤكدًا أن السعودية لا يمكن أن تبيع مصر أو الإمارات أو البحرين.