شكرا لقرائتكم خبر عن تفاديا للإصابة بـ«كورونا».. إجازة استثنائية للموظفة التي تعول طفلا أقل من 12 عاما بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، تفعيل القرار الخاص بمنح الموظفة التي تعول طفلا أو أكثر تقل أعمارهم عن 12 عاما إجازة استثنائية حتى نهاية إجازة نصف العام والتي سنتنهي يوم 18 فبراير المقبل، وذلك تفاديا للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال سويد: «على من تنطبق عليها الشروط وترغب في الحصول على الأجازة الاستثنائية تقديم طلب للمدير المباشر مرفقا به شهادة ميلاد الطفل ويتم رفع طلبها لمدير الادارة لاتخاذ اللازم بما لا يعطل سير العمل ويخدم الصالح العام».