شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تعلن تفاصيل الاشتراك بمشروع العلاج ورسوم العضوية.. وطريقتان للحصول على البطاقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، الزملاء بالعام الجديد، قائلا: حفظكم الله من هذا الوباء الذي استدعى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي تهدف الصالح العام وصالح الزملاء والزميلات والنقابة وللحفاظ على صحة وأرواح كل من يرتاد المبنى.

وأضاف في بيان له مساء اليوم: وألخص الأمور في هذه النقاط: أولاً فتح باب الاشتراك لمشروع العلاج وسداد رسوم الاشتراك السنوية بالنقابة لمدة أربعة أيام قبل نهاية العام واستقبل مبنى النقابة خلالها ١٩١٩ زميل وزميلة قاموا بالاشتراك وهناك زملاء اصطحبوا أصدقاء أو أقارب معهم بجانب زملاء آخرين ارتادوا مبنى النقابة بالأيام الأربعة لخدمات أخرى وبالتالى وصل العدد إلى أكثر من ٢٥٠٠ زميل وزميلة إلى جانب الموظفين والعمال وشركة الصيانة، أي أن مبنى النقابة ارتاده بمتوسط من ٦٥٠ إلى ٧٠٠ شخص في اليوم الواحد، وعلى الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية إلا أنه أمر في غاية الخطورة في ظل تفشى وباء كورونا، وإصابة شخص واحد فقط وسط هذا المجموع الكبير ستكون كارثة ولا شك في ذلك .

ثانيا: قرر مجلس النقابة بالإجماع حفاظا على أرواح وصحة الزملاء الاتفاق مع شركة فورى لتكون الاشتراكات جميعها من خلالها سواء الاشتراك السنوى أو اشتراك العلاج أو رسوم استخراج بطاقة العضوية .

ثالثا: الاتفاق السريع مع شركة فورى من خلال لجنة الخدمات ومقررها الزميل محمد يحيى يوسف عضو المجلس وعملت اللجنة مع موظفى النقابة مع شركة فورى على مدار الأيام الأخيرة دون راحة لإنهاء الأمر برمته ليكون الاشتراك بشكل طبيعى في غضون ساعات عن طريق فورى حتى منتصف شهر فبراير القادم.

رابعا: اللجوء لشركة فورى جاء بعد دراسة فجميعنا ندفع رسوم اشتراك الإنترنت والكهرباء والغاز عن طريق الشركة وذلك يلزم أن يكون لديها عنوان المنزل والأسماء وكل ذلك وعلى الرغم من هذا طلبنا من الشركة الاكتفاء فقط باسم الزميل أو الزميلة ورقم قيده بالنقابة فقط دون أرقام التليفونات أو العناوين أو غير ذلك حفاظا على الجميع.

خامسا: سيذهب الزميل أو الزميلة لسداد المبلغ عبر خدمة فورى وبذلك يكون قد اشترك بالفعل وبإمكانه الحصول على بطاقات الاشتراك العضوية أو العلاج عبر طريقتين إما عن طريق فورى وتقوم بخدمة التوصيل حتى المنازل بأى مكان بجميع أنحاء الجمهورية أو عن طريق النقابة ذاتها وسيتم الإعلان عن ذلك وطريقته .

خامسا: شركة فورى موجودة بأى مكان من أول محلات البقالة البسيطة أسفل المنازل حتى المولات الكبيرة والفنادق الفاخرة وبجميع أنحاء الجمهورية ما يعنى أن الاشتراك سيكون ميسرا وسهلا ودون تكدس أو قلق.

سادسا: لم نخترع الذرة وإنما في ظل ظروف الجائحة قامت الكثير من النقابات بنفس الإجراءات في خدمة العلاج والاشتراكات ومنها اتحاد الأطباء مؤخرا .

سابعا: بعض الزملاء ينتابهم القلق من تغيير طريقة الاشتراك وهو أمر مفهوم ولكن الظروف تجعلنا نتفهم أكثر خاصة وأن الطريقة سهلة وميسرة.

ثامنا: هناك قليلون جدا نسجوا من خيالهم قصص وحكايات غير صحيحة وغير أمينة في محاولة للتقليل من المجهود الذي يحدث وهى أمور مفهومة مع اقتراب موعد الانتخابات ولا تستحق عناء الرد عليها حيث أن الأهم هو الحفاظ على صحة جميع الزملاء والزميلات.

تاسعا: كل الزملاء والزميلات الذين طلبوا خدمات سواء تحويلات لمستشفيات أو استمارات لتحاليل أو آشعات أو اية خدمات طبية خلال الأيام الاخيرة تم تقديم الخدمات لهم دون أية تقصير نهائيا ومن يحتاج ذلك حتى تنطلق الخدمة عليه فقط استخدام نفس الطريقة التقليدية بالاتصال عبر الواتس بموظف مشروع العلاج أو بالسكرتير العام.

عاشرا: الأهم من كل ذلك أن المشهد من موقع المسؤولية يختلف تماما عن خارجه وبعض الزملاء أو أقاربهم تعرضوا لعدوى كوفيد ١٩ وما تقوم به النقابة لأجلهم والمحاولات اليومية المستميتة لأجل سرير بمستشفى هنا أو عزل بمستشفى هناك أو مسحة وتحاليل وأشعة صدر تجعلنى اندهش من المشككين الذين لا يرون إلا من عيون ضاقت عليهم.

حادى عشر: أخيرا عندما يكون الاختيار بين الحياة والموت فأظن أننى كسكرتير عام للنقابة وبالاتفاق مع السيد النقيب وكل أعضاء المجلس لا نرى إلا صحة وصالح الزملاء والزميلات والحفاظ على حياتهم ولا نهتم بمن يكتب بشكل سلبى سواء كان ذلك بغرض شخصى أو لعدم دراية بالحقيقة.. فالمسؤولية نتصدى لها بقوة ورجولة وسيحاسبنا عليها الله سبحانه وتعالى. وقريبا إن أطال الله في عمرى سأقوم بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بمبنى النقابة والإجراءات التي اتخذت سواء بسبب الجائحة أو وضع لأسباب أخرى وكل شىء وبأمانة وصدق ومصارحة. وللجميع أن يعلم أن العلاج فقط بالعام الأخير دعمته ميزانية النقابة بأكثر من ٢٠ مليون جنيه بعد أن كان بالعام الذي يسبقه أقل من تسعة ملايين وزادت القروض عن ١٠ ملايين ومصروفات للإعانات والخدمات وذلك في ميزانية غير مسبوقة بتاريخ النقابة في عام استثنائى وقد ابتلانا الله بهذا الوباء وما علينا إلا التصدى بكل أمانة.