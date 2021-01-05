شكرا لقرائتكم خبر عن نجلة عفاف راضي تكشف عن بدايتها في عالم الغناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المطربة مي كمال، ابنة المطربة عفاف راضي، إنها درست الإعلام بالجامعة الأمريكية، ولكنها قررت التوجه إلى الغناء بعد توجيه ودعم والدتها الفنانة لها وتشجيع أسرتها لتنمية موهبتها الغنائية.

وأضافت «كمال»، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الاثنين، أنها بدأت بدراسة الغناء الأوبرالي، وعلى الرغم من صعوبته إلا أنه كان مفيدًا جدًا، مشيرة إلى أنها تحب الغناء لسعاد محمد وشيرين.

وتابعت: «منزلنا طوال الوقت كانت أجواؤه موسيقية، مشيرة إلى أنها بدأت دراسة الغناء بمركز تنمية المواهب بالأوبرا المصرية، منوهة بأن أسرتها اكتشفت موهبتها الغنائية من خلال حفلات المدرسة.